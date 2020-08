Apple muss für Patente 506 Millionen Dollar zahlen

Apple ist von einem Gericht in Texas zur Zahlung von mehr als einer halben Milliarde Dollar für die Nutzung von 4G-Patenten im iPhone und anderen Geräten verurteilt worden. Die Geschworenen in der Stadt Marshall sahen es als erwiesen an, dass der Konzern fünf Patente der Firma Optis Wireless Technology verletzt habe. Apple kündigte umgehend an, in Berufung gehen zu wollen.