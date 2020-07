Corona verzögert 5G-Ausbau um eineinhalb Jahre

Der europäische Telekom-Sektor müsse heuer wegen der Corona-Pandemie mit einem Umsatzrückgang um 2 bis 3 Prozent rechnen und bis 2021 mit weiteren 1 bis 2 Prozent, geht aus der aktuellen Studie „Countering the threat to Europe‘s 5G rollout“ hervor. Eine Erholung sei nicht vor 2022 in Sicht.