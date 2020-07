„BadPower“-Angriff lässt Smartphones durchschmoren

Dass Akkus überhitzen und in Folge etwa Smartphones in Brand setzen können, ist bekannt. Sicherheitsforscher des chinesischen Technologieriesens Tencent haben nun jedoch eine Möglichkeit gefunden, diesen Prozess bewusst zu initiieren und Geräte damit binnen kürzester Zeit durchschmoren zu lassen. Eine Schwachstelle in der Firmware von Schnellladegeräten macht es möglich.