Diese Stars vernaschen am liebsten „junges Gemüse“

16 Jahre Altersunterschied waren für Heidi Klum ebenfalls kein Problem, mit ihrem Tom Kaulitz im letzten Jahr in den Hafen der Ehe zu schippern. Mit jungen Männern an ihrer Seite hatte die Model-Beauty aber auch schon Erfahrung. Immerhin trennten die 46-Jährige und Toms Vorgänger Vito Schnabel ganze 13 Jahre. Die paar Jährchen scheinen Heidi und Tom aber nichts anhaben zu können. Die „Germany‘s Next Topmodel“-Moderatorin schwärmte nämlich nach der Hochzeit in höchsten Tönen: „Zum ersten Mal habe ich einen Partner an meiner Seite, mit dem ich über alles reden kann.“