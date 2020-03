E-Learning: Pädophiler masturbierte vor 9-Jährigen

Die drei Schülerinnen hätten sich aufgrund der geltenden Ausgangsbeschränkungen in einem Video-Chat der App Whereby getroffen, um in Kontakt zu bleiben und zu lernen, wie das norwegische Nachrichtenportal nrk.no berichtete. Doch plötzlich sei ein fremder Mann in dem Video-Chat erschienen. Er habe im Bett gelegen und angefangen, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen.