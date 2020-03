Folding at Home durchbricht ExaFLOP-Schallmauer

Mit seiner Rechenkraft übertrifft Folding@Home nun alles bisher Dagewesene. Das Netzwerk arbeitet zehnmal so schnell wie der schnellste Supercomputer der Welt und dringt in Sphären vor, die Supercomputer erst in einigen Jahren erreichen werden. So verspricht der Großrechner El Capitan, den HP und AMD bis 2023 für das US-Energieministerium bauen, zwei ExaFLOPS Rechenkraft - aber eben erst in drei Jahren.