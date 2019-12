Idyllische Fischerhütten im Schnee

In der Zeit zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr finden sich auch bei den Einsendungen unserer treuen Leser wieder so manche fotografischen Leckerbissen. Hier hat Leser Gerhard M. die idyllischen Fischerhütten an der Thaya nahe Hohenau an der March eingefangen. Eine Gegend, in der manch sagenumwobene Märchengestalt ihre Runden dreht. Bei diesem Foto sind wir geneigt, den Geschichten einen wahren Kern zuzutrauen.