Blizzard-Personal protestiert gegen das Management

Der „Hearthstone“-Profi hatte zuvor an einem Turnier teilgenommen und hinterher bei einem Interview in die Kamera gerufen: „Befreit Hongkong! Das ist die Revolution unserer Zeit!“ Blizzard hatte daraufhin, um es sich nicht mit der Regierung in Peking zu verscherzen, den Spieler für ein Jahr von allen Turnieren ausgeschlossen und die Auszahlung von Preisgeldern eingestellt.