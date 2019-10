AMD macht Druck: Intel senkt Core-i9-Preise massiv

Wie stark Rivale AMD in den letzten Jahren aufgeholt hat, zeigt sich an den Verkaufs-Charts im IT-Handel. Beim deutschen Händler Mindfactory hatte AMD mit dem Ryzen zuletzt 78 Prozent Marktanteil. Am beliebtesten ist der bis zu 4,2 Gigahertz schnelle Sechskern-Chip Ryzen 5 3600, am zweitbeliebtesten der Ryzen 7 3700X mit acht bis zu 4,4 Gigahertz schnellen Kernen.