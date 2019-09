Malaysia - die unbekannte Schöne!

Sechs Restaurants und Bars sorgen für Abwechslung, wer Lust hat, fährt mit Chief Hamoud zum Einkaufen auf die Nachbarinsel, um dann beim Kochen und Braten selbst Hand anzulegen – der mit Gewürzen und Tomaten in Palmblättern gedünstete Fisch war eine Offenbarung. Romantisch wird es abends, wenn in der Emerald Bay – sie macht ihrem smaragdenen Namen alle Ehre – die Tische für „Dinner on the Rocks“ gedeckt werden. Nach dem Sundowner wird hier feinste malayische Küche serviert – bei einem urplötzlichen Regenschauer heißt es in die nahe gelegene Chapman’s Bar flüchten, was dem Vergnügen keinen Abbruch tut. Vor oder nach den ausgedehnten Strandferien empfiehlt sich ein Zwischenstopp in Kuala Lumpur, einem wahren Shopping-Paradies samt China Town und den weltbekannten Petronas Towers. Auf den höchsten Zwillingstürmen der Welt mit einer Skybridge in 172 Meter Höhe turnte schon Sean Connery in dem Film „Verlockende Falle“ herum.