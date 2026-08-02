Bombe mit Metallkugeln per Fernsteuerung gezündet

Mehrere Nachrichtenkanäle bei Telegram berichteten, dass die Zahl der Todesopfer nach dem Anschlag vom Samstagabend auf fünf gestiegen sei. Eine offizielle Bestätigung für die Zahl der Toten gab es zunächst nicht. Nach der Explosion hatten die Behörden von drei Toten und 21 Verletzten gesprochen. Bei den Verstorbenen handelte es sich nach Angaben des nationalen Anti-Terror-Komitees um eine Frau, die verdächtigt wird, den Sprengsatz mitgebracht zu haben, den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, der sie nicht ins Lokal durchgelassen habe, und um einen Gast. Den Angehörigen der Opfer sprach der Bürgermeister sein Beileid aus.