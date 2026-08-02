Mit E-Bike gegen Auto geprallt: 82-Jähriger starb

Mann wurde vom Rad geschleudert

Die Pkw-Lenkerin befand sich bereits beim Einbiegevorgang, als von oben kommend der Radlenker frontal gegen die vordere Stoßstange an der Beifahrerseite prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrradfahrer vom Rad geschleudert. In weiterer Folge kam er nach weiteren 4-5 Metern auf einem asphaltierten Parkplatz zum Stillstand.