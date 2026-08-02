Mit E-Bike gegen Auto geprallt: 82-Jähriger starb

Die Polizei Kramsach ermittelt in einem Fall fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr: Am Sonntag gegen 13 Uhr fuhr ein 82-Jähriger auf der Unterinntalstraße talwärts, als er mit voller Wucht gegen ein abbiegendes Auto krachte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die verständigte Staatsanwaltschaft ordnete eine gerichtliche Obduktion des Verstorbenen an.
Am Sonntag unternahmen ein 82-jähriger Österreicher und seine 78-jährige Ehefrau gemeinsam eine Radtour. Gegen 13.10 Uhr fuhr der Fahrradfahrer mit seinem E-Bike im Gemeindegebiet von Breitenbach am Inn im Ortsteil Kleinsöll auf der Unterinntalstraße L 211 talwärts. Zur selben Zeit fuhr eine 48-jährige türkische Staatsbürgerin mit ihrem Pkw auf derselben Straße bergwärts, um auf Höhe einer Hauseinfahrt nach links auf den dortigen Parkplatz zuzufahren.
Mann wurde vom Rad geschleudert
Die Pkw-Lenkerin befand sich bereits beim Einbiegevorgang, als von oben kommend der Radlenker frontal gegen die vordere Stoßstange an der Beifahrerseite prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrradfahrer vom Rad geschleudert. In weiterer Folge kam er nach weiteren 4-5 Metern auf einem asphaltierten Parkplatz zum Stillstand.
Ersthelfer begannen mit Reanimation
Ein Zeuge und Ersthelfer setzten sofort die Rettungskette in Gang und begannen mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen. Weil der 82-Jährige das Bewusstsein verlor, starteten die Ersthelfer mit den Reanimationsmaßnahmen, die in weiterer Folge von den Rettungskräften übernommen wurden. Der verunfallte 82-jährige Fahrradlenker erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Die verständigte Staatsanwaltschaft ordnete eine gerichtliche Obduktion des Verstorbenen an. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgt eine Anzeigenerstattung an die zuständigen Behörden.
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