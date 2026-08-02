Behördenirrtum: Tiroler sollte 780 Euro blechen

Am Anfang stand eine Führerscheinabnahme

Ein Blick zurück an den Ursprung: Alles begann mit einer Führerscheinabnahme. Der Mann soll unter Suchtmitteleinfluss ein Auto gelenkt haben. So weit, so verwerflich. Der Führerschein war futsch. Eine verhängte Strafe von 1000 Euro wollte der Tiroler in Raten abstottern. Doch dabei passierte das verhängnisvolle Missverständnis in der zuständigen Bezirkshauptmannschaft. Diese deutete das Ansuchen als Beschwerde und legte es dem Landesverwaltungsgericht vor. Und das, obwohl zu dem Zeitpunkt die Frist für eine Beschwerde – hätte es eine gegeben – ohnedies abgelaufen war.