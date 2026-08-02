Wochenende klingt teilweise mit Gewittern aus

Auch am Abend herrscht in manchen Teilen Österreichs noch Gewittergefahr – vor allem in den Alpen. Krachen kann es auch im Norden und Nordosten. Wo es nicht regnet, ist es warm und schwül.
Erst um Mitternacht ist es in ganz Österreich regenfrei und der Himmel klart allerorts auf – Nebel kann jedoch in manchen Regionen vorkommen. Die Tiefstwerte erreichen 14 bis 23 Grad. Auch der Wind weht in der Nacht meist nur noch schwach.
Zum Wochenanfang steigen die Temperaturen wieder: Subtropische Warmluftmassen aus dem Südwesten Europas heizen Österreich wieder ordentlich auf. Die Temperaturen erreichen am Montag auf 30 bis 39 Grad – am Dienstag soll dann die 40-Grad-Marke erneut geknackt werden, mit den höchsten Temperaturen im Osten.
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