Pilz: „Gäbe es uns nicht, wäre Kurz noch Kanzler“

Die Liste JETZT ist am Freitag in ihren Intensivwahlkampf gestartet. Als „einziger, der nicht mit der ÖVP koaliert“ brachte sich Spitzenkandidat Peter Pilz für die Opposition in Stellung. In seiner Rede prangerte er die Causa Ibiza an und kritisierte dabei Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz als auch die ermittelnden Behörden. „Wenn es uns nicht gäbe, wäre Sebastian Kurz trotz Ibiza noch Bundeskanzler“, rühmte sich Pilz. Dennoch sei es für ihn ein „Faktum“, dass der ÖVP-Chef wieder Kanzler werde. Dass die Liste JETZT den Einzug ins Parlament trotz derzeit schlechter Umfragewerte schaffen werde, davon zeigte sich Pilz überzeugt.