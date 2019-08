Ibiza-Aufdecker sicher: Strache wusste, was er tat

Frederik Obermaier und Bastian Obermayer haben ein Buch über die Entstehung ihrer Ibiza-Enthüllung geschrieben, in das sie in einem „profil“-Interview erste Einblicke geben. Die beiden Investigativ-Journalisten versuchen, wie bereits in ersten Statements im Mai, nun ausführlich, Straches und Gudenus‘ Verteidigungsversuche zu entkräften: „Wir machen das auch deswegen, weil uns im Nachgang gestört hat, dass Strache und Gudenus so tun, als hätten sie sich eh nur während der auf Video gezeigten nicht ganz sieben Minuten ein wenig danebenbenommen. Das entspricht schlicht nicht den Tatsachen“, sagt Obermayer. „Strache brachte, ohne dass ihn irgendwer anpiekste, den Vorschlag, man könne der Strabag Staatsaufträge wegnehmen und sie dieser angeblichen Oligarchennichte geben (Anm.: Strache bestreitet diese Aussage). (...) Es ist nicht so, dass man ihn drücken und pressen musste, ehe er dann in seinen schwachen sieben Minuten nachgab.“