5G: Chinas Provider wollen gemeinsam Netz aufbauen

„Große Kosteneinsparungen“

Laut Ke ist es „absolut möglich“, dass die drei Provider gemeinsam Netze in Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte aufbauen, was „große Kosteneinsparungen zur Folge hätte“. Die drei chinesischen Telekommunikationsunternehmen, die alle in Hongkong gelistet sind, kündigten an, alle Netzwerkausrüster in offenen Ausschreibungen für ihren 5G-Ausbau fair zu behandeln.