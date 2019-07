Krone-Leser: Inlandsflüge sind unlogisch!

Das „Kurzstreckenflüge ein Widerspruch in sich“ seien merkt der Leser „Schabyy“ gleich zu Beginn an. Die Leser „JVTS“ und „Ossi271“ bemängeln Beide das derzeitige Eisenbahnennetz und die hohen Kosten der Bahn. So merkt „Ossi271“ an, das er es wichtiger fände die Gewichtung nicht auf Inlandsflüge per se, sondern auf die Entfernung an sich zu legen. Gerade lange Bahnreisen, wie nach Berlin werden „sehr schnell sehr unangenehm, lang und vor Allem schweinsteuer im Vergleich zum Fliegen.“ Der Leser „JVTS“ schlägt in eine ähnliche Kerbe. Er „würde auch bei einem Verbot nicht mit dem Zug fahren, sondern mit dem Auto. Ist bequemer.“