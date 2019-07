„F1 2019“: Wie gut ist der Formel-1-Simulator?

Mehr CPU-Hilfe, mehr Konkurrenz

Erfreulicherweise erlaubt es Codemasters nun, sich nur mehr aufs Rennwochenende zu konzentrieren. Die Zwangsbeglückung, alle Trainingseinheiten selbst durchführen zu müssen, mag die F1-Fans begeistern. Der Rest nimmt dankend die CPU-Hilfe an. Des Weiteren ist ein härterer Konkurrenzkampf mit dem Teamkameraden hinzugekommen. Diesen zieht es vermehrt ins Rampenlicht. Das lässt das eigene Ego klarerweise nicht zu und so stürzt man sich beispielsweise in ein Schaurennen, um ihm die Lorbeeren nicht alleine zu überlassen.