Muss selbst lachen: Melania lobt Trump in Rede

Trump lobte Mütter und sich selbst

Donald Trump selbst begann seine Rede damit, den anwesenden Müttern von Soldaten zu danken. Dann lobte er sich selbst dafür, wie er das amerikanische Heer seit seiner ersten Amtszeit aufgebaut habe. Als er das Militär übernahm, sei es „ein einziges Chaos“ gewesen, „genauso wie die Grenze“. Jetzt hätten die USA das „stärkste Heer, das sie jemals hatten“. Im Anschluss bezeichnete er Melania als „großartige Mutter“.