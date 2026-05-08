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„Empathischer Führer“

Muss selbst lachen: Melania lobt Trump in Rede

Außenpolitik
08.05.2026 17:26
Bei einer Rede zum kommenden Muttertag konnte sich Melania Trump das Lachen nicht verkneifen.
Bei einer Rede zum kommenden Muttertag konnte sich Melania Trump das Lachen nicht verkneifen.(Bild: AP/Julia Demaree Nikhinson)
Porträt von Elena Mayrhofer
Von Elena Mayrhofer

Da konnte selbst sie sich das Lachen nicht verkneifen: Bei einer Rede anlässlich des Muttertags hielt Melania Trump eine Rede. Als sie über das Einfühlungsvermögen ihres Mannes sprach, musste sie schmunzeln. Das Publikum brach in Gelächter aus.

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„Die meisten kennen meinen Mann als den starken Oberbefehlshaber, aber sein Einfühlungsvermögen geht weit über diese Rolle hinaus“, sagte Melania Trump bei ihrer Rede bei einer Veranstaltung im Weißen Haus. Dann hielt sie kurz inne, schaute ihren Mann an und begann zu lachen.

Rede sorgt für Lacher im Saal
Trump zuckte nur mit den Achseln und die Gäste der Veranstaltung brechen in Gelächter aus. Am 10. Mai steht auch in den USA der Muttertag an. Den nahmen Donald Trump und seine Frau zum Anlass, Mütter von Militärangehörigen ins Weiße Haus einzuladen.

Melania: „Fürsorglicher Anführer“
Melania Trump erklärte in ihrer Rede, die Liebe und Kraft der Mütter seien das „Herzstück der amerikanischen Stärke“. Daraufhin stellte sie Donald Trump vor und beschrieb ihn unter anderem mit den Worten: „Er ist ein fürsorglicher Anführer, der stets daran denkt, dass jeder einzelne amerikanische Soldat jemandes Kind ist.“

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Trump lobte Mütter und sich selbst
Donald Trump selbst begann seine Rede damit, den anwesenden Müttern von Soldaten zu danken. Dann lobte er sich selbst dafür, wie er das amerikanische Heer seit seiner ersten Amtszeit aufgebaut habe. Als er das Militär übernahm, sei es „ein einziges Chaos“ gewesen, „genauso wie die Grenze“. Jetzt hätten die USA das „stärkste Heer, das sie jemals hatten“. Im Anschluss bezeichnete er Melania als „großartige Mutter“.

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