Muss selbst lachen: Melania lobt Trump in Rede

Da konnte selbst sie sich das Lachen nicht verkneifen: Bei einer Rede anlässlich des Muttertags hielt Melania Trump eine Rede. Als sie über das Einfühlungsvermögen ihres Mannes sprach, musste sie schmunzeln. Das Publikum brach in Gelächter aus.
„Die meisten kennen meinen Mann als den starken Oberbefehlshaber, aber sein Einfühlungsvermögen geht weit über diese Rolle hinaus“, sagte Melania Trump bei ihrer Rede bei einer Veranstaltung im Weißen Haus. Dann hielt sie kurz inne, schaute ihren Mann an und begann zu lachen.
Rede sorgt für Lacher im Saal
Trump zuckte nur mit den Achseln und die Gäste der Veranstaltung brechen in Gelächter aus. Am 10. Mai steht auch in den USA der Muttertag an. Den nahmen Donald Trump und seine Frau zum Anlass, Mütter von Militärangehörigen ins Weiße Haus einzuladen.
Melania: „Fürsorglicher Anführer“
Melania Trump erklärte in ihrer Rede, die Liebe und Kraft der Mütter seien das „Herzstück der amerikanischen Stärke“. Daraufhin stellte sie Donald Trump vor und beschrieb ihn unter anderem mit den Worten: „Er ist ein fürsorglicher Anführer, der stets daran denkt, dass jeder einzelne amerikanische Soldat jemandes Kind ist.“
Trump lobte Mütter und sich selbst
Donald Trump selbst begann seine Rede damit, den anwesenden Müttern von Soldaten zu danken. Dann lobte er sich selbst dafür, wie er das amerikanische Heer seit seiner ersten Amtszeit aufgebaut habe. Als er das Militär übernahm, sei es „ein einziges Chaos“ gewesen, „genauso wie die Grenze“. Jetzt hätten die USA das „stärkste Heer, das sie jemals hatten“. Im Anschluss bezeichnete er Melania als „großartige Mutter“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.