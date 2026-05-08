Die US-Absichtserklärung ist nur eine Seite lang

Die USA rechnen laut ihm noch am heutigen Freitag mit einer Antwort auf den jüngsten Vorschlag, um den Krieg zu beenden. Ziel sei es, einen Rahmen für zunächst 30 Tage dauernde Verhandlungen zu schaffen, sagte Rubio. Diskutiert werden unter anderem eine Lockerung von US-Sanktionen, Vereinbarungen zur Zukunft der Straße von Hormuz und eine Grundlage für Verhandlungen über Irans umstrittenes Atomprogramm. Die Welt müsse sich fragen, was sie zu tun bereit sei, wenn der Iran versuche, die Kontrolle über eine internationale Wasserstraße zu „normalisieren“, sagte Rubio am Freitag.