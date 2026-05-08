Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schnelle Millionen?

Jamie Pressly verspricht „heiße und wilde“ Inhalte

Society International
08.05.2026 17:00
US-Schauspielerin Jaime Pressly will jetzt OnlyFans erobern und verspricht „heiße und wilde“ ...
US-Schauspielerin Jaime Pressly will jetzt OnlyFans erobern und verspricht „heiße und wilde“ Inhalte.(Bild: Krone KREATIV/APA/2006 Getty Images, www.instagram.com/jaimepressly)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Shannon Elizabeth verdiente in der ersten Woche unglaubliche 1,2 Millionen Dollar mit OnlyFans. Ihre Kollegin und Freundin Jaime Pressly möchte es ihr jetzt nachmachen. 

0 Kommentare

Die Schauspielerin hat sich jetzt ebenfalls auf der Erotik-Plattform angemeldet und verspricht ihren Abonnenten „heiße und wilde“ Inhalte. Ihren Fans winken private Momente mit der 48-Jährigen und Chats, in denen „es persönlicher, spielerischer und komplett ohne Filter“ abgehen wird.

Die Sitcom-Darstellerin („My Name is Earl“) lockt potenzielle Abonnenten zudem mit dem Teaser: „Falls ihr euch jemals gefragt habt, wie ich so bin, wenn das Drehbuch endet – kommt näher!“

Keine Problem mit nackten Vorzügen
Im Magazin „Variety“ verriet Pressly, weshalb sie den Schritt auf das kontroverse App wagen will: „Es ist einfach eine fortgeschrittene Art und Weise, wie ich mich direkt mit meinen Zuschauern verbinden kann – kreativ und ganz nach meiner Nase.“

Zumal sie sich schon immer mit Fans bei verschiedenen Comic Cons getroffen und die Nähe zu den Menschen „total geliebt“ habe. Dass sie keine Probleme damit hat, ihre (nackten) Vorzüge zu zeigen, bewies Pressly bereits in den frühen Jahren ihrer Karriere, wo sie sich unter anderem 2004 im „Playboy“ zeigte.

Lesen Sie auch:
Shannon Elizabeth casht richtig am. In der ersten Woche verdiente sie bereits über eine Million ...
OnlyFans-Hit
Shannon Elizabeth verdient 1,2 Mio. in 7 Tagen!
30.04.2026

Die in North Carolina geborene Blondine engagierte sogar denselben Manager wie Shannon Elizabeth. Die „American Pie“-Schönheit hat inzwischen mehr als 300.000 Abonnenten gesammelt. Pressly und Elizabeth, die 2001 zusammen in der Sex-Comedy „Tomcats“ vor der Kamera standen, hatten am 26. April gemeinsam die South Texas Comic Con besucht. Dort sprachen sie scheinbar über das gemeinsame OnlyFans-Abenteuer und posteten ein gemeinsames Foto auf Instagram.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
08.05.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
254.477 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
235.602 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
94.446 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1281 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
939 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Salzburg
„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“
507 mal kommentiert
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.
Mehr Society International
Schnelle Millionen?
Jamie Pressly verspricht „heiße und wilde“ Inhalte
Irre Nebenwirkungen
Kris Jenner: Ozempic machte mich „wirklich krank“
Erste ESC-Probe
Sarah Engels im Glitzer-Nacktanzug auf der Bühne
Vorwürfe bleiben
Brisanter Ulmen-Bericht: Gericht gibt grünes Licht
Smaragde und Rubine
Claudia Cardinales Juwelen werden versteigert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf