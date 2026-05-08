Jamie Pressly verspricht „heiße und wilde“ Inhalte

Shannon Elizabeth verdiente in der ersten Woche unglaubliche 1,2 Millionen Dollar mit OnlyFans. Ihre Kollegin und Freundin Jaime Pressly möchte es ihr jetzt nachmachen.
Die Schauspielerin hat sich jetzt ebenfalls auf der Erotik-Plattform angemeldet und verspricht ihren Abonnenten „heiße und wilde“ Inhalte. Ihren Fans winken private Momente mit der 48-Jährigen und Chats, in denen „es persönlicher, spielerischer und komplett ohne Filter“ abgehen wird.
Die Sitcom-Darstellerin („My Name is Earl“) lockt potenzielle Abonnenten zudem mit dem Teaser: „Falls ihr euch jemals gefragt habt, wie ich so bin, wenn das Drehbuch endet – kommt näher!“
Keine Problem mit nackten Vorzügen
Im Magazin „Variety“ verriet Pressly, weshalb sie den Schritt auf das kontroverse App wagen will: „Es ist einfach eine fortgeschrittene Art und Weise, wie ich mich direkt mit meinen Zuschauern verbinden kann – kreativ und ganz nach meiner Nase.“
Zumal sie sich schon immer mit Fans bei verschiedenen Comic Cons getroffen und die Nähe zu den Menschen „total geliebt“ habe. Dass sie keine Probleme damit hat, ihre (nackten) Vorzüge zu zeigen, bewies Pressly bereits in den frühen Jahren ihrer Karriere, wo sie sich unter anderem 2004 im „Playboy“ zeigte.
Die in North Carolina geborene Blondine engagierte sogar denselben Manager wie Shannon Elizabeth. Die „American Pie“-Schönheit hat inzwischen mehr als 300.000 Abonnenten gesammelt. Pressly und Elizabeth, die 2001 zusammen in der Sex-Comedy „Tomcats“ vor der Kamera standen, hatten am 26. April gemeinsam die South Texas Comic Con besucht. Dort sprachen sie scheinbar über das gemeinsame OnlyFans-Abenteuer und posteten ein gemeinsames Foto auf Instagram.
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