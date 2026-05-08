Die wichtigste Lehre aus dem Jahr 1945 sei, „wie schnell sich die Verhältnisse ändern, wenn zu viele wegschauen“, sagte er in einer Videobotschaft, da er gerade in den Vereinigten Arabischen Emiraten weilt. Heute sei Österreich eine stabile Demokratie. Es gebe aber Spannungen, die ernst genommen werden müssten. Als Beispiele nannte Stocker einen rauer werdenden politischen Diskurs, sinkendes Vertrauen in Institutionen und ein Infrage stellen von Fakten. „Unsere Aufgabe ist es, das Land stabil zu halten – in einer Zeit, die uns mehr abverlangt als lange zuvor“, sagte der Kanzler.