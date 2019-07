F1-Fest! Spielberg knackte wieder 200.000er-Marke

„Die Zuschauerzahlen sind sensationell“, freute sich auch Ring-Manager Philipp Berkessy. Dass sich so viele Fans trotz Sommerhitze am letzten Juni-Wochenende den Besuch der Formel 1 nicht nehmen ließen, geht eigentlich gegen den Trend in der Formel 1 und spricht für das reichhaltige und dennoch günstige Angebot auf „dem Spielberg“ in der Steiermark. „Die Fans sind begeistert. Das sieht man auch an den zahlreichen Mails, mit denen die positive Stimmung hier geteilt wird“, freute sich Berkessy über die Zufriedenheit der Besucher.