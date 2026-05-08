Polen holt sich 44 Mrd. Euro zur Verteidigung

Hin und her rund um Kreditaufnahme

Der Vereinbarung war eine längere politische Debatte innerhalb Polens vorausgegangen. Bereits Ende Februar hatte das Parlament der Kreditaufnahme zugestimmt. Im März legte jedoch Präsident Karol Nawrocki sein Veto gegen das entsprechende Gesetz ein. Die Regierung von Donald Tusk plant nun, die Finanzierung über einen bereits bestehenden Mechanismus im Verteidigungsministerium abzuwickeln. Nawrocki kritisierte, das Abkommen könne Polen stärker von der EU und insbesondere von Deutschland abhängig machen. Zudem warnte er davor, dass die USA verärgert reagieren könnten, da im Rahmen des Kreditprogramms europäische Rüstungskäufe bevorzugt würden.