„Putin hat die Seelen der Menschen zerstört“

Verlangen nach Freiheit wurde gebrochen

Trotzdem befürchtet Scherbakowa, dass es Putin bereits gelungen sei, vielen Russinnen und Russen die „Seele zu brechen“. Sie verglich ihn mit dem Drachen aus einem Drama von Jewgeni Schwarz. Der Drache sagte dem Ritter Lancelot, dass es keinen Sinn habe, ihn zu besiegen. Während seiner Herrschaft habe er die Seelen der Menschen zerstört, sie hätten kein Verlangen mehr nach Freiheit. Dabei verhalte sich Putins Regierung nicht unähnlich wie das Regime des Sowjetdiktators Josef Stalin. „Der Mensch ist absolut in den Händen des Staates – der Staat kann ihm alles antun.“