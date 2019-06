Ratschläge, die wirklich kein Mensch braucht

Paulus kannte dieses Phänomen wohl auch. Daher mahnte er in einem seiner Briefe: „Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören.“ Ja, Worte können nämlich auch so viel Gutes tun. Sie können aufrichten, trösten, ermutigen, motivieren, manchmal sogar etwas heilen. Daher ist es so wichtig, uns über unser Reden, über den Effekt unserer Worte bewusst zu werden. Wir müssen uns fragen, welche Qualität haben unsere Worte? Sind sie wertlos, unnütz und eine reine Belastung für den, der sie hört? Dann sollten sie ungesagt bleiben. Sind sie überlegt? Dienen sie zum Guten, selbst wenn sie im ersten Moment schmerzen? Helfen sie, etwas los- oder etwas heilwerden zu lassen: Dann raus damit!