Gratis-Nachhilfe wird im Sommer ausgebaut

Zahlen und Daten sprechen eine deutliche Sprache: Bereits knapp 50.000 Schüler in Niederösterreich benötigen Lernunterstützung zusätzlich zum Unterricht. Das kostet die Eltern in Summe mehr als 19 Millionen Euro im Jahr. Vor allem in den Ferien boomt das Geschäft mit der Nachhilfe, haben doch viele Kinder und Jugendliche Nachprüfungen abzulegen.