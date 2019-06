Neues Abenteuer mit Jump‘n‘Run-Duo „Yooka Laylee“

Playtonic Games hat auf der Spielemesse E3 in Los Angeles ein neues Spiel mit dem herzigen Echsen-Fledermaus-Duo „Yooka-Laylee“ angekündigt. In „The Impossible Lair“ („Das unerreichbare Versteck“) verschlägt es die Helden, die 2017 in einem 3D-Jump‘n‘Run ehemaliger Rare-Mitarbeiter ihr Debut feierten, in ein 2D-Abenteuer auf den Spuren von „Donkey Kong“. „Yooka-Laylee: The Impossible Lair“ soll noch 2019 für PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen.