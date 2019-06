5G-Tarife derzeit ohne „erkennbaren Nutzen“

Flächendeckendes 5G erst 2025

5G soll 2025 flächendeckend in Österreich verfügbar sein. Magenta (damals noch T-Mobile) hatte für seinen kommerziellen 5G-Start Ende März von mehreren tausend Sendestationen österreichweit gerade einmal 25 Sendemasten mit 5G aufgerüstet. A1 startet erst 2020 den kommerziellen 5G-Betrieb und will im Laufe des kommenden Jahres die Landeshauptstädte an das 5G-Netz anschließen. Laut Baudisch könne man demnach zwar schon jetzt einen 5G-Ready-Tarif abschließen, diesen in manchen Orten aber erst 2025 nützen.Außerdem gäbe es keine Garantie, dass Kunden mit 5G wirklich die beworbene Maximalgeschwindigkeit erreichen werden.