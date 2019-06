„Axon 10 Pro“: Oberklasse von ZTE zum Kampfpreis

Mit dem Axon 10 Pro ist seit Freitag das neue Smartphone-Flaggschiff von ZTE in Österreich erhältlich. Wie auch Mitbewerber Huawei will der chinesische Hersteller mit modernster Technik zum vergleichsweise günstigen Preis punkten. Neben einer 4G- möchte ZTE mit einer 5G-Variante des Smartphones zudem das erste Modell für den neuen Mobilfunkstandard in Österreich anbieten.