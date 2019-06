„Jetzt ist nicht die Zeit für Aktionismus“

„Großes Anliegen, Dialog weiterzuführen“

Bereits 2015 hatte ein Konflikt über die Schließung des Zentrums für Streit in der rot-schwarzen Koalition gesorgt. Der damalige Außenminister Sebastian Kurz hatte eine Neuaufstellung des Zentrums gefordert, die nie geschehen ist. Jetzt will die ÖVP das Zentrum in ein neues Format bringen, etwa durch eine Schirmherrschaft der Vereinten Nationen. „Es ist uns aber ein großes Anliegen, das neue Zentrum in Wien zu behalten“, so Engelberg. Denn es sei ein allgemeines Anliegen, die Reformkräfte im Islam zu stärken, und ein Dialog der Weltreligionen miteinander sei auch angesichts des Islamismus immer eine gute Idee.