Pilz: „Mit Kindermördern gibt es keinen Dialog!“

„Liebe Herrschaften in Riad, uns reicht‘s!

Saudi-Arabien sei mittlerweile eine Diktatur, die versuche, überall “Filialen in der ganzen Welt zu errichten„. Das Land würde radikale Zentren “mitten in Österreich, in Wien, in Graz„ ebenso finanzieren wie Hassprediger. “Das ist extrem gefährlich„, so Pilz, der in dem Nationalratsbeschluss vom Mittwoch ein erstes Signal sehe, das sagen: “Liebe Herrschaften in Riad, uns reicht‘s! Mit dieser Politik, mit diesem Geld und mit diesen Absichten habt ihr weder in Österreich noch in der Europäischen Union etwas verloren.„ Ab jetzt gebe es neue Regeln: Wenn in dem Königreich weiter mit solcher Brutalität gegen Menschen vorgegangen wird, “gibt es Sanktionen - keinen Dialog, Sanktionen".