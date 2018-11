Wiener Abdullah-Zentrum sucht jetzt neue Geldgeber

Das König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen Dialog (KAICIID) ist 2011 als internationale Organisation gegründet worden. Die Gründungsstaaten sind Österreich, Saudi-Arabien, Spanien und der Vatikan. Das Zentrum hat sich offiziell dem Austausch zwischen den Weltreligionen verschrieben. Es unterstützt Programme zur Vermittlung zwischen Religionsgemeinschaften, etwa in Nigeria, Myanmar und der arabischen Region. In Österreich engagiert es sich in der Flüchtlingshilfe, außerdem gibt es ein eigenes Ausbildungsprogramm, das jungen Menschen beibringen soll, interreligiösen Dialog zu fördern.