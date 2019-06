Experten warnen vor zu viel blauem Licht

In die Ferne schauen

Der Mensch sei auch nicht dafür geschaffen, nur in die Nähe zu schauen, merkt Gschweidl an. Am Arbeitsplatz sei die „20-20-20“-Regel hilfreich. Demnach soll man während der Bildschirmarbeit alle 20 Minuten für 20 Sekunden auf etwas blicken, das 20 Fuß (rund sechs Meter; Anm.) weit entfernt ist. Die passende, auf die Bildschirmdistanz ausgerichtete Brille - entspiegelt und eventuell mit Blaulichtfilter - sei ganz wichtig. Autolenkern können beim Fahren in der Nacht Spezialbrillen helfen, die den Kontrast erhöhen, aber die Blendung verringern.