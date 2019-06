Gute Partnerschaft genetisch besiegelt?

Über die Dauerhaftigkeit von Beziehungen führten US-Forscher nun eine Studie mit 178 Ehepaaren, die mindestens sechs Monate verheiratet waren, durch. Diese mussten Fragen zu Bindungssicherheit und Zufriedenheit in der Ehe angeben. Außerdem wurden Speichelproben erhoben undgenetisch untersucht. Jene teilnehmenden Paare, die selbst oder deren Partner den sogenannten GG-Genotyp aufwiesen, gaben eine größere Zufriedenheit und Bindungssicherheit an als Personen mit anderen Formen. Übrigens: auch wenn nur einer in der Beziehung die „gute Chemie“ aufweist, überträgt sich das Sicherheitsgefühl auch auf den Partner, wie die „Ärzte Krone“ berichtet.