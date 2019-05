Polizei sucht Strategien gegen Drogen aus dem Netz

Konkret ging es bei der Tagung um das gemeinsame Projekt mit dem Titel „Combatting suspects dealing in drugs on the Internet - prosecution and prevention (CSI-PP)“, das von der Europäischen Union finanziert wird. Ziel des Projekts sei es, den Verfolgungsdruck auf Kriminelle, die mit Drogen im Netz handeln, stark zu erhöhen, so das bayerische Landeskriminalamt und das BK in einer Aussendung.