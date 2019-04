Sandbox-MMO „Albion Online“ jetzt gratis spielbar

Das Mitte 2017 erschienene Online-Rollenspiel „Albion Online“ ist ab sofort kostenlos spielbar. Das Online-Rollenspiel setzt auf eine große offene Fantasy-Spielwelt, in der die Spieler in Sandbox-Manier ihre eigene Wirtschaft betreiben und fast jeden Gegenstand herstellen können. Charakterklassen gibt es nicht, was die spielerische Freiheit erhöhen soll. Das Game kann kostenlos über Steam oder die Website albiononline.com bezogen werden.