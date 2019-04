AMG GT Viertürer: Alles sexy, außer dem Namen

Supersportler mit Familiensinn

Bitte Platz nehmen, festhalten, los geht die wilde Fahrt! Das Alcantara-Lenkrad ist ein Traum, läge aber besser in der Hand, wenn es seitlich nicht abgeflacht wäre. Auf das Schweizerhaus-Krügerl sollte man verzichten, aber sonst steckt hier mehr Spaß drin als in einem Familienausflug in den Prater. In 3,2 Sekunden lässt sich der Brachial-Benz auf Tempo 100 wuchten. Das sind vier Zehntelsekunden weniger als im AMG GT R! Da macht sich der Vorsprung von 200 Nm Maximaldrehmoment mehr bemerkbar als das DIN-Leergewicht von 2045 kg. Bis 315 km/h geht die Beschleunigung bei Bedarf weiter. Viel schwerfälliger wird sich die Tachonadel wohl auch nicht mit Frau und Kindern an Bord bewegen.