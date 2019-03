Sony schließt sein Smartphone-Werk in China

Der japanische Elektronikriese Sony will schon in wenigen Tagen seine Smartphone-Fabrik in Peking schließen und die Produktion nach Thailand verlagern. Dadurch sollten die Kosten halbiert und die Smartphone-Sparte des Konzerns ab April 2020 wieder profitabel gemacht werden, sagte ein Firmensprecher am Donnerstag. Die Entscheidung habe nichts mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China zu tun.