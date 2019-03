Liberaler Fraktionschef ist „von Kurz enttäuscht“

„Ich bin von Sebastian Kurz sehr enttäuscht. Er hat in der Migrationsfrage keine proeuropäische Haltung an den Tag gelegt, sondern sogar in jedem EU-Land noch Probleme geschürt. Als EU-Ratspräsident hätte er für eine gemeinsame Lösung eintreten müssen. Er hat das Gegenteil davon getan“, sagte Verhofstadt dem Nachrichtenmagazin „profil“.