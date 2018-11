Kurz und Soros sprachen über Migration und CEU

Soros-Uni: „Technische Fragen“ werden mit Bildungsminister geklärt

Soros besprach am Montag mit Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) die Modalitäten der Akkreditierung der CEU in Österreich. „Ich begrüße die Verstärkung des Universitätsstandortes Wien", sagte Faßmann am Rande einer Feier zum 25. Gründungstag des ebenfalls von Soros finanzierten Open Medical Institutes in Wien. Die in Österreich ansässige Institution bietet vornehmlich Fortbildungen für Ärzte und medizinisches Personal an, um den Braindrain aus ärmeren Ländern zu verringern. Soros habe über die Situation in Ungarn geklagt, berichtete Faßmann.