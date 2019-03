Lässt sich das Wettrüsten im All noch verhindern?

Sind die Genfer Gespräche eine Reaktion auf die US-Pläne?

Nein. Es gibt schon seit Jahrzehnten Pläne für einen PAROS-Vertrag. Das steht für „Prevention of an Arms Race in Outer Space“, also die Verhinderung eines Rüstungswettlaufs im Weltraum. „Fahrt gewann das Thema, weil China und Russland 2014 bei der UNO-Abrüstungskonferenz einen neuen Entwurf präsentierten“, sagt der Leiter der Genfer Gespräche, der brasilianische Botschafter Guilherme de Aguiar Patriota. Die westlichen Länder haben den Entwurf abgelehnt. Gegen ihren Willen wurde die Expertengruppe aber im Sommer 2018 eingesetzt.