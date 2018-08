Trumps nächstes Projekt: Streitkräfte im Weltraum

Weil die Bedrohung aus dem All offenbar immer größer wird, hat US-Präsident Donald Trump beschlossen, eigene Streitkräfte für die Verteidigung im Weltraum zu gründen. Bis 2020 soll es die „United States Space Force“ geben, wie Vizepräsident Mike Pence am Donnerstag im Pentagon bekannt gab. Nun müssen aber zusätzliche Mittel für das Verteidigungsbudget her, diese muss der Kongress bewilligen.