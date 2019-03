Arbeiter baggern Gräber für Christchurch-Opfer aus

Premierministerin: „Neuseeland ist in Trauer vereint“

Christchurch steht immer noch unter Schock. In der Nähe der Tatorte legten viele Menschen Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Insgesamt war es in der Stadt jedoch viel ruhiger als an normalen Wochenenden. Viele Geschäfte blieben geschlossen. Auf einem Spendenkonto für die Hinterbliebenen gingen inzwischen mehrere Millionen Euro ein. Andere boten verängstigten Muslimen ihre Begleitung an. „Neuseeland ist in Trauer vereint“, fand die Premierministerin Trost in all dem Schrecken.