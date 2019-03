Die düsteren Welten der neuen Rechtsextremisten

Nach dem Terroranschlag auf zwei Moscheen in Neuseeland mit bislang 49 Toten werden immer mehr Hintergründe über den mutmaßlichen Täter Brenton Tarrant (28) bekannt. In seinem Manifest, in dem sich der Australier zu den Gräueltaten bekennt, gibt er zu, rassistisch, islamophob und ausländerfeindlich zu sein - genau wie sein Vorbild, der norwegische Massenmörder Anders Breivik. Sein Ziel: Nachahmer zu weiteren Anschlägen zu motivieren und Muslime davor abzuschrecken, sich in westlichen Ländern niederzulassen, wie ein Terrorexperte erklärt. Indessen wurde auch bekannt, dass Tarrant in den Jahren 2016 und 2018 mehrere Balkanländer, darunter Bulgarien, Ungarn, Rumänien und Serbien, besucht und sich an historischen Orten aufgehalten hat.