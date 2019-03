Das Schlimmste ist die Unberechenbarkeit

“Ich habe von Anfang an offen über meine Krankheit gesprochen - das ist sehr wichtig. Die meisten Menschen in meinem Umfeld sind auch sehr gut damit umgegangen und haben mich unterstützt. Innerhalb von 5 Tagen bauten Freunde mein gesamtes Badezimmer komplett um„, lacht der 54-Jährige. “Ich musste aber erst lernen, Hilfe anzunehmen, was nicht leicht war. Auch gab es - zum Glück sehr wenige - Menschen, die sich zurückzogen, weil sie die falschen Vorstellungen von MS hatten.„