Scharfer Blick bis ins hohe Alter

„Bei der trockenen Form, die auf einem langsamen Absterben der zentralen Netzhautzellen beruht, sind Vitamingaben, insbes. Lutein, die einzige Möglichkeit, den Verlauf zu verzögern. Sonst zeigte keine der bisherigen Studien einen signifikanten Erfolg“, so die Netzhautspezialistin. Die feuchte AMD (Blutgefäße wachsen unter der Netzhaut ein, führen zu Blutungen, Anhebung und Schädigung der Netzhaut) schreitet rascher voran. Durch Medikamente - direkt in den Glaskörper des Auges gespritzt - lässt sich das Sehvermögen bei einem Drittel der Patienten verbessern bzw. die Krankheit stabilisieren oder verlangsamen. Heilbar ist sie jedoch nicht. „Bei diesen Arzneimitteln wird es Kombinationstherapien geben, von denen man sich bessere Erfolge erhofft. Eine Umkehrung der Erkrankung ist aber nur mittels Zelltherapie (Stammzellen werden in retinale Zellen umgewandelt) möglich, an denen intensiv geforscht wird“, blickt Prof. Binder in die Zukunft.