Folge des Digitalbooms: Elektronikteile sind knapp

„Der Anteil von Halbleitern und passiven Bauelementen ist innerhalb der letzten Jahre ebenfalls stark angestiegen“, sagt eine Sprecherin. „So sind in einem voll ausgestatteten Premiumauto bis zu 10.000 Halbleiter und ein Vielfaches davon an passiven Bauelementen - Kondensatoren, Widerstände und so weiter - verbaut.“ Produktionsverzögerungen gab es nach Audi-Angaben nicht. „Wir haben die Anzeichen für die aktuelle Marktsituation frühzeitig erkannt und uns darauf eingestellt“, so die Sprecherin. „Wir sehen für 2019 in einigen Bereichen aber weiterhin ein forderndes Marktumfeld.“ Auch beim Münchner Rivalen BMW heißt es, die Knappheit elektronischer Bauteile sei nicht gänzlich abgestellt, aber beherrschbar.