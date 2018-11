Sachverständiger bezweifelt Apples Argumentation

Der Vorsitzende Richter sagte, der Vortrag von Qualcomm sei leichter zu verstehen als der von Apple. Was das rechtlich bedeute, sei aber eine andere Frage. Apple bot den Prozessbeteiligten darauf Zugang zu den Schaltplänen und Simulationsprogrammen bei einem Ortstermin mit Ingenieuren in Deutschland an. Die Patentkammer des Münchner Landgerichts setzte den Prozess am Donnerstagnachmittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit fort. In einem parallel geführten Prozess von Qualcomm gegen Apple über andere Patente soll am 4. Dezember das Urteil verkündet werden.